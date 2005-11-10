Manchester United, il figlio di Rooney incanta: Kai segna quattro gol con l’Under 18

Il cognome pesa, ma Kai Rooney continua a costruire la propria storia. Il figlio maggiore di Wayne Rooney è stato il grande protagonista della vittoria dell’Under 18 del Manchester United contro il Burnley, travolto 6-0.

Schierato con il numero 9 sulle spalle, proprio come il padre ai tempi della sua carriera da centravanti, Kai ha aperto le marcature al 22’ con una conclusione di sinistro dentro l’area. Nella ripresa l’attaccante dei Red Devils si è ripetuto al 49’ trasformando un calcio di rigore, poi ha completato la tripletta al 63’ con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tre minuti più tardi è arrivato anche il quarto gol: Rooney junior ha saltato un avversario, ha resistito al contrasto di un secondo difensore e ha battuto il portiere con il destro.

Una prestazione importante per un giocatore che lunedì prossimo festeggerà il diciassettesimo compleanno. In questa stagione Kai era già sceso in campo tre volte nella Premier League U18, segnando il gol del pareggio contro il Nottingham Forest e fornendo un assist nel successo per 6-3 contro il Liverpool. Il rendimento del giovane attaccante ha attirato l’attenzione dei tifosi, alcuni dei quali sui social hanno ironizzato chiedendo la sua convocazione con la prima squadra, in difficoltà in Premier League e attesa dalla sfida contro il Chelsea.