Ufficiale Chi si ricorda di Seri? L'ex Nizza e Fulham è un nuovo giocatore del Maribor

Chi si ricorda di Jean Michael Seri? Un tempo centrocampista di ottime promesse del Nizza, poi però non del tutto realizzate ma che lo hanno portato anche a vivere esperienze in Inghilterra (Fulham) e Francia (Bordeaux) e che come ultima destinazione ha visto per lui l'Arabia Saudita, nello specifico l'Al Orobah.

Per Seri, oggi 34enne, si apre adesso una nuova avventura professionale, con tanto di ritorno in Europa: l'ivoriano classe 1991 ha infatti sottoscritto un contratto della durata di due anni con gli sloveni del Maribor, con cui si è ufficialmente legato fino al 30 giugno del 2027.

Lo stesso Seri ha così parlato ai canali del club: "Non penso a quanto ho fatto in passato, preferisco pensare che inizia ora la mia carriera. Sono ancora molto giovane, non mi importa dove abbia giocato, adesso sono al Maribor e inizio un nuovo percorso qui, con grandi ambizioni. Conosco la storia del club, ha giocato in Champions League e merita di tornarci. Questo è il mio obiettivo per il Maribor. E la decisione di venire è stata facile, conosco il proprietario: siamo amici ed è un presidente simpatico e appassionato, che vuole costruire qualcosa di grande. Quando mi ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di me, nessun dubbio". Seri, prima, avrà comunque da ristabilirsi da un infortunio alla caviglia: "Spero di unirmi presto alla squadra, ma sarà un processo graduale. Non posso dire quando sarò pronto per tornare a giocare, ma con lo staff faremo tutto per assicurarci che io sia al 100%. Porto esperienza ma anche qualità e mi è sembrato di averne vista molta nel club".

Cem Basgul, dirigente del Maribor, ha così commentato il tesseramento di Seri: "Siamo lieti di dare il benvenuto al Maribor a Jean Michael, è stato un giocatore chiave nei migliori campionati al mondo, la sua esperienza porterà forza e leadership alla squadra. La sua calma, unita alle qualità tecniche, avrà un impatto positivo sulla squadra e la aiuterà a raggiungere gli obiettivi".