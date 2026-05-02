Hudson-Odoi, che fai? Multato dal tribunale: non aveva pagato il bollo della sua McLaren

Callum Hudson-Odoi è stato condannato da un tribunale al pagamento di oltre 1100 sterline dopo essere stato giudicato colpevole di non aver pagato la tassa di circolazione della sua supercar. L'ala del Nottingham Forest, 25 anni, è stata perseguita dalla DVLA (l'agenzia britannica per la motorizzazione) per il mancato pagamento relativo alla sua McLaren 765LT. I documenti del tribunale indicano che Hudson-Odoi è diventato il proprietario registrato del veicolo di lusso nel febbraio 2024 e che la tassa annuale è scaduta alla fine di gennaio 2025. La McLaren risultava ancora non in regola nove mesi dopo, quando è stata avvistata in Southmill Street a Manchester il 29 ottobre.

L'agenzia ha dichiarato di aver offerto a Hudson-Odoi la possibilità di risolvere la questione in via stragiudiziale, ma il calciatore non ha risposto all'offerta. Di conseguenza, è scattata l'azione penale per il reato di detenzione di un veicolo privo di regolare licenza. Il giocatore, ex Chelsea, non ha presentato alcuna memoria difensiva ed è stato condannato dalla York Magistrates' Court il 20 aprile, durante un'udienza accelerata svoltasi a porte chiuse secondo la Single Justice Procedure.

La magistrata (Karen Shackleton) ha predisposto al calciatore l'obbligo di pagare una multa di 660 sterline, oltre a 410 sterline di tasse arretrate e 85 sterline di spese legali. Una notizia che arriva dopo l'intervento chirurgico effettuato a causa di un infortunio alla gamba e alla certezza ormai di saltare il resto della stagione. Hudson-Odoi, arrivato al Forest nel 2023, ha segnato 6 gol in 43 presenze in questa stagione.