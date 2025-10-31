Chiusa l’inchiesta della FA su Paquetà: nessuna squalifica o multa per il brasiliano

L’inchiesta della Football Association (FA) sui presunti illeciti legati alle scommesse sportive che coinvolgeva Lucas Paquetá si è conclusa senza conseguenze gravi per il centrocampista brasiliano del West Ham.

In un comunicato ufficiale, la FA ha confermato che Paquetá è stato giudicato colpevole di due infrazioni alla regola F3, che riguarda l’obbligo dei giocatori di rispondere alle domande e fornire informazioni durante le indagini interne della federazione. L'ex giocatore del Milan aveva negato le accuse, ma una commissione regolamentare indipendente ha ritenuto le violazioni accertate al termine dell’udienza. La sanzione inflitta è stata molto leggera: una reprimenda scritta accompagnata da un avvertimento sul comportamento futuro. Nessuna multa, nessuna sospensione: il giocatore potrà continuare regolarmente a scendere in campo con la maglia degli Hammers.

Secondo quanto riportato dalla FA, la decisione della commissione intende sottolineare l’importanza del rispetto delle regole senza compromettere la carriera del centrocampista, impegnato tra Premier League e competizioni europee. Paquetá, quindi, esce dall’inchiesta con un monito, ma senza ripercussioni pratiche sulle sue attività sportive. Questa vicenda segna la chiusura di un capitolo delicato per l’internazionale brasiliano, che ora potrà concentrarsi pienamente sul campionato inglese e sui prossimi impegni, pensando anche al Mondiale.