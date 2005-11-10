I convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna: Spence l'unico dalla Serie A

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni della nazionale nella sosta di novembre, contro Croazia e Spagna (sfide valide per la Nations League). L'unico rappresentante della Serie A è l'esterno dell'Inter, Djed Spence, che è tornato a pieno regime dopo gli acciacchi di inizio stagione, giocando titolare nel derby e contro il Feyenoord.

Non convocati John Stones e Curtis Jones, che stanno recuperando appieno dal suo infortunio con l'Inter, così come il difensore del Como Trevoh Chalobah, così come i rossoneri Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, da tempo fuori dalle convocazioni della squadra britannica, anche se il centrale era stato considerato a marzo, appena prima del Mondiale. Fra gli altri, fa rumore l'esclusione di Cole Palmer.

Così Tuchel sulla chiamata di Spence: "È tornato e gioca con l'Inter, viene da una buona partita in Champions League. Penso che abbia due o tre partite intere nelle gambe, sembra in forma ed è tornato con la sua velocità e accelerazione. Inoltre aveva fatto un Mondiale fantastico, quindi penso che meriti di tornare e continuare la sua buona serie con noi”.

I convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna

Ecco di seguito i convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna:

Portieri: Pickord, Steele, Trafford.

Difensori: Branthwaite, Guehi, Hall, Konsa, Quansah, Spence, Alexander-Arnold, White.

Centrocampisti: Anderson, Bellingham, Eze, Garner, Jobe, King, Lewis-Skelly, Rice.

Attaccanti: Calvert-Lewin, Gibbs-White, Gordon, Kane, Ngumoha, Rogers.