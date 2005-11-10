Un altro Bellingham convocato con l'Inghilterra: papà Mark giocherà con la squadra Over-50

Il calcio è davvero una questione di famiglia in casa Bellingham. Dopo Jude, protagonista con il Real Madrid e la nazionale inglese, e Jobe, oggi al Borussia Dortmund, anche il padre Mark Bellingham avrà l’onore di indossare la maglia dei Three Lions.

L’ex attaccante dilettante è stato convocato dalla selezione inglese Over-50 per la sfida contro la Repubblica d’Irlanda in programma domenica 1° novembre nel Berkshire. Una chiamata speciale per un giocatore che ha costruito una carriera lontano dai riflettori del professionismo, ma con numeri impressionanti: oltre 700 gol in 25 anni nei campionati inferiori inglesi, vestendo le maglie di una ventina di club tra cui Leamington, Stourbridge e Sutton Coldfield Town.

Soprannominato il "Pelé del calcio dilettantistico" per la sua straordinaria vena realizzativa, Mark Bellingham aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2017. Nove anni dopo è pronto a tornare in campo con la nazionale dei veterani, campione del mondo in carica nella categoria.

Il primo idolo di Jude

La convocazione ha un significato particolare soprattutto per Jude, che non ha mai nascosto il legame e l’ammirazione nei confronti del padre. "Quando si parla di eroi nel calcio, mio padre è stato il primo. Vederlo giocare ogni settimana nelle categorie inferiori mi ha fatto innamorare di questo sport", aveva raccontato il centrocampista del Real Madrid. Ex sergente di polizia, Mark ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita calcistica dei due figli, diventando poi anche il loro agente e seguendo da vicino passaggi decisivi delle loro carriere: dal trasferimento di Jude al Real Madrid nel 2023 fino al passaggio di Jobe al Borussia Dortmund nel 2025.

Con questa convocazione diventerà così il terzo Bellingham a vestire la maglia dell’Inghilterra; la selezione Over 50, reduce dal nono titolo mondiale conquistato in Thailandia, potrà contare anche sull’esperienza di un bomber che, pur senza aver mai giocato ai massimi livelli, ha lasciato un segno profondo nel calcio dilettantistico inglese.