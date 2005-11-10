Klopp convoca Ter Stegen a 34 anni, Khan: "Non c'è più Neuer, non c'è un titolare"

Leggenda del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, l'ex portiere Oliver Kahn ha commentato dagli studi di Sky Sport, in Germania, le nuove convocazioni di Jorgen Klopp per la sosta che sta per iniziare. A partire dalla chiamata di Marc-André ter Stegen: "Se penso che la sua età sia un problema? Hai sempre bisogno di un buon mix di giovani ed esperti. Per il portiere non è un problema per quanto riguarda l'età. Jens Lehmann era ancora più vecchio ai Campionati Europei del 2008", fa fatto notare.

Le parole di Kahn sulla Germania

Poi ha aggiunto: "Jürgen Klopp ha sottolineato che si tratta prima di tutto delle scelte più adatte per le prossime partite. Penso che questa aggiunta sia corretta in questo caso. Al momento Marc-André ter Stegen sembra costante, ma non credo che al momento ci sia un motivo per essere sicuri, perché in Germania non abbiamo il numero uno assoluto in questo momento, come abbiamo avuto con Manuel Neuer per molti anni. Quindi: sì, si è meritato la nomination. Ora deve sottolinearlo con prestazioni".

Sul fatto che nella squadra nazionale tedesca non c'è più un numero uno indiscusso, ha aggiunto: "Questo è già stato discusso negli ultimi anni. Dopo un'icona come Manuel Neuer, i responsabili devono sempre fare attenzione che dietro non ci sia un vuoto estremo. Succede spesso. È già successo anche nel calcio tedesco. Al momento vedo relativamente pochi - tranne Jonas Urbig - che potrebbero essere una certezza".