Coppa d'Africa, si torna ogni 2 anni dopo il 2028? Risponde il presidente della CAF

Il presidente della Confederazione del Calcio Africano, Patrice Motsepe, ha dichiarato che ci sono state discussioni per mantenere la Coppa d'Africa come evento biennale. Lo scorso dicembre il numero uno della CAF aveva annunciato che, a partire dal 2028, la competizione si sarebbe svolta ogni quattro anni, parallelamente alla creazione della African Nations League, il cui inizio era previsto per il 2029. Ma sono arrivate nuove dichiarazioni in merito.

Una possibilità

Alla CAF Strategy Conference tenutasi venerdì a Capo Verde, Motsepe ha affermato: "Coppa d'Africa ogni 4 anni? Ne abbiamo discusso negli ultimi giorni dicendo che stiamo valutando tutto, compreso il ritorno della Coppa d'Africa ogni due anni. Siamo molto chiari". La cadenza biennale della competizione riservata alle nazionali africane è vigente dal 1968, ad eccezione delle edizioni svoltesi nel 2012 e nel 2013. Sicuramente la proposta quadriennale dopo il 2028 era stata giudicata con critiche da numerose personalità di spicco, trovandosi poi combaciante con l'Europeo e la Copa America.

Le reazioni

Trasformare la Coppa d'Africa in un torneo quadriennale dopo il 2028? Tom Saintfiet, ex commissario tecnico del Mali, ha dichiarato nelle citazioni riportate dall'Associated Press: "Non può essere che l'Europa, i grandi club, la FIFA, l'UEFA decidano cosa dobbiamo fare noi". E il commissario tecnico dell'Egitto Hossam Hassan ha suggerito che la proposta "sembra pensata per i giocatori africani con sede in Europa i cui club europei non vogliono rilasciarli per le rispettive nazionali".