Dowman e Gyokeres out, la scelta su Calafiori: Arsenal-Leeds, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Arsenal-Leeds, match valido per la ripresa della Premier League e la 6a giornata. Kai Havertz ed Ezri Konsa hanno recuperato dai fastidi rimediati in nazionale e partono titolari per i Gunners. Anche Noni Madueke parte dal primo minuto sulla fascia sinistra, mentre l'ex Bologna Calafiori parte titolare a distanza di cinque giorni dai 34 minuti in campo con la maglia dell'Italia (vittoria per 3-1 sulla Turchia). Dominic Calvert-Lewin guida l'attacco dei Whites, che cercano di proseguire il loro impressionante avvio di stagione.
Le scelte ufficiali
Arsenal (4-2-3-1): Raya, White, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Madueke, Havertz.
A disposizione: Arrizabalaga, Zubimendi, Timber, Eze, Merino, Gyokeres, Hincapié, Guimaraes, Dowman.
Allenatore: Arteta.
Leeds (3-4-2-1): Trafford, Bogle, Muharemovic, Gudmundsson, Elvedi, Justin, Tanaka, Stach, Ampadu, Okafor, Calvert-Lewin.
A disposizione: Zetterer, Bard, Gruev, Bahoya, Bijol, Nmecha, Wilson, Longstaff, Aaronson.
Allenatore: Farke.
Premier League, il programma
Sabato 10 ottobre
Arsenal-Leeds
Aston Villa-Brentford
Chelsea-Bournemouth
Ipswich-Fulham
Sunderland-Brighton
Manchester United-Tottenham
Domenica 11 ottobre
Crystal Palace-Nottingham Forest
Hull City-Everton
Liverpool-Manchester City
Lunedì 12 ottobre
Coventry-Newcastle
La classifica
1. Manchester City 15 punti
2. Arsenal 12
3. Brighton 10
4. Brentford 9
5. Leeds 9
6. Liverpool 9
7. Everton 9
8. Hull City 8
9. Newcastle 8
10. Chelsea 7
11. Ipswich 6
12. Manchester United 5
13. Nottingham Forest 5
14. Sunderland 4
15. Crystal Palace 4
16. Aston Villa 4
17. Bournemouth 3
18. Coventry 3
19. Fulham 2
20. Tottenham 2