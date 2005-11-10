Cole Palmer resta: "Il Chelsea significa molto per me. Sento che qui possiamo vincere trofei"

Nel 2034 avrà 32 anni, ma Cole Palmer oggi non ci pensa. Il fantasista del Chelsea ha firmato ufficialmente un prolungamento "a vita" con il club londinese, allontanando quelle sirene di mercato che lo avrebbero dato numerose volte lontano.

Le dichiarazioni

Il numero 10 del Chelsea ha spiegato perché ha firmato un nuovo contratto con i Blues fino al 2034: "Il Chelsea significa molto per me e penso che il club stia andando nella giusta direzione, quindi sono felicissimo di aver firmato e ovviamente sono molto contento", ha dichiarato ai canali ufficiali. "Parlando con i proprietari, con i direttori sportivi e ovviamente con l'allenatore (Xabi Alonso, ndr), mi hanno dato molta fiducia, quindi firmare è stata la cosa più giusta da fare". E ha aggiunto: "Parlando anche con i giocatori, tutti hanno le stesse ambizioni. Sento che qui possiamo vincere trofei importanti con continuità e voglio farne parte e giocare anche io un ruolo importante".

La strategia

La permanenza del 24enne inglese è stata prolungata di un ulteriore anno rispetto al contratto precedente, a condizioni migliorate che ricompensano l'importanza di Palmer per il Chelsea. Questo dà seguito alla campagna di rinnovi, tra il capitano Reece James, il centrocampista Moises Caicedo, l'attaccante Joao Pedro e l'ala Pedro Neto.