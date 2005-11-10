Altro che Milan, per Okafor altra vita al Leeds: "Sono davvero felice con Farke, qui è speciale"

Ceduto due estati fa dal Milan per 21 milioni di euro complessivi, il Leeds conta su Noah Okafor e l'attaccante svizzero punta tutto sulla rinascita personale in Premier League. Tra campionato e Carabao Cup ha guadagnato 393 minuti in campo, con un gol e un assist, ma quello che sta facendo la differenza sono le sensazioni del giocatore.

Le dichiarazioni

A pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro l'Arsenal, Okafor ha spiegato perché i Whites gli sembrino una casa dopo aver iniziato positivamente la sua seconda stagione ad Elland Road. Partendo però dalle sue preferenze da calciatore: "Mi piace segnare, fare assist e aiutare la squadra. I gol sono la cosa più importante. Questa sensazione è qualcosa che non riesco a descrivere. È incredibile segnare nelle partite in casa", ha detto a BBC Radio Leeds.

Il feeling e la stagione

Da quando è arrivato al Leeds nell'agosto 2025, Okafor ha stretto una grande intesa e un'amicizia con l'attaccante Dominic Calvert-Lewin: "Lo amo tantissimo come amico. Giocare con lui mi rende così felice. Dom mi dà ottimi consigli di vita. Sono davvero felice di averlo al mio fianco e nella mia vita privata", ha detto l'ex Milan. Finora in questa stagione, il ventiseienne ha collezionato 7 presenze con il Leeds, segnando un gol: "Abbiamo una bella energia e atmosfera nella squadra. È speciale dentro e fuori dal campo. Sono davvero felice di avere un allenatore come lui (Daniel Farke, ndr). Mi dà libertà lì davanti".