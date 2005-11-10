Tottenham ultimo in Premier, De Zerbi interviene: ritiro a Marbella dopo il Manchester United

Il Tottenham deve reagire. Ultimissimo e con soli 2 punti dopo 5 giornate, il tecnico Roberto De Zerbi - stando a quanto rivelato dalla BBC - avrebbe organizzato un ritiro d'emergenza a Marbella, nel tentativo di raddrizzare una stagione cominciata nel peggior modo possibile.

La situazione

Nemmeno una vittoria nelle prime cinque uscite stagionali è un fatto che pesa terribilmente sulle spalle degli Spurs. Così, subito dopo l'atteso scontro di Old Trafford contro il Manchester United, l'allenatore italiano punta a riunire tutto il gruppo lontano dall'Inghilterra. Un tempismo curioso, a inizio autunno e a ridosso della fine della prima sosta per le nazionali, ma i 9 giorni di pausa prima della sfida casalinga contro il neopromosso Coventry hanno offerto a De Zerbi una finestra ideale per ripristinare gli equilibri della squadra.

L'obiettivo

Semplice: compattare il gruppo, profondamente rivoluzionato dal calciomercato estivo. Il Tottenham ha sborsato oltre 250 milioni di sterline (quasi 300 milioni di euro) per ingaggiare 10 nuovi rinforzi e i frutti di questo investimento non sono ancora arrivati. C'è più di un tallone d'Achille da risolvere negli Spurs e RDZ intende risolverli lontano dalle pressioni di Londra. D'altronde i vari Savinho, Adarabioyo, Mudryk e Marmoush hanno avuto pochissimo tempo per assimilare i dettami del nuovo allenatore, così come per trovare un'intesa con i compagni. La mancanza di momenti di condivisione è uno dei problemi riscontrati dal tecnico italiano: il ritiro a Marbella sarà un modo per ritrovare fiducia e puntare a qualcosa di più della salvezza lungo la stagione.