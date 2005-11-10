Chelsea, Cole Palmer non è in vendita: firmato il rinnovo a vita fino al 2034

Cole Palmer ha firmato ufficialmente un nuovo contratto con il Chelsea fino al 2034. Il fantasista dei Blues, rimasto a Londra per recuperare appieno la forma fisica, ha deciso di legarsi ulteriormente al club e di siglare un nuovo contratto che lo manterrà a Stamford Bridge. Il 24enne aveva già un accordo valido per i prossimi sette anni, ma insieme alla società ha scelto di estendere maggiormente la scadenza.

Ora è ufficiale

La sua permanenza è stata prolungata di un ulteriore anno, a condizioni migliorate che ricompensano l'importanza di Palmer per il Chelsea. Questo dà seguito alla campagna di rinnovi, tra il capitano Reece James, il centrocampista Moises Caicedo, l'attaccante Joao Pedro e l'ala Pedro Neto.

I traguardi e i numeri finora

Il classe 2002 si è unito ai Blues dal Manchester City nel 2023 e ha collezionato 138 presenze, registrando 58 gol e 34 assist. È stato una parte fondamentale della rosa che ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club nel 2025, nell'era di Enzo Maresca. In questa stagione, Palmer ha segnato 4 gol e fornito 2 assist nelle sue prime 7 partite in tutte le competizioni, mentre la squadra di Xabi Alonso si trova al 10° posto in Premier League.