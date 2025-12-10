Salah in Arabia Saudita? Conferme dal PIF: a gennaio in tanti tenteranno l'assalto

L’Arabia Saudita ha confermato l’interesse per Mohamed Salah. Secondo quanto riportato da fonti interne al Public Investment Fund (PIF) all’AFP, l’intenzione sarebbe quella di provare a portare l’ala dei Reds nella Saudi Pro League già durante il mercato invernale.

Il PIF, che controlla diversi club di primo piano nel campionato saudita, monitora con attenzione la situazione di Salah, escluso dalla squadra per la sfida di Champions League contro l’Inter. "Crediamo ci sia una possibilità per un trasferimento, sia sotto forma di prestito sia di acquisto", spiegano le stesse fonti, precisando però che non sono ancora iniziate trattative dirette con il Liverpool.

L’obiettivo resta chiaro: tentare un colpo già a gennaio. "Tutti i giocatori attraversano periodi di alti e bassi. Salah ha 33 anni, ma ha ancora molto da offrire. È una star mondiale del calcio e porterebbe un enorme valore alla Saudi Pro League", aggiunge la fonte del PIF. L’interesse per l’egiziano va oltre i club controllati dal fondo, con nomi come l'Al-Qadisiyah pronti a inserirsi nella corsa. Sarà quindi una vera e propria battaglia tra le big saudite per assicurarsi Salah, che aveva rinnovato pochi mesi fa il suo contratto. La decisione finale del giocatore e l’apertura di Liverpool saranno determinanti, ma la Premier League e l’Europa guardano con attenzione a un possibile trasferimento che potrebbe segnare uno degli affari più importanti del mercato invernale.