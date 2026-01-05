Coppa d'Africa, l'Egitto stacca il pass per i quarti: Salah cala il tris, Benin eliminato

L’Egitto di Mohamed Salah sarà presente ai quarti di finale di Coppa d'Africa 2025 dopo la vittoria per 3-1 ai tempi supplementari contro il Benin. Lontani e non poco dall'essere gli assoluti favoriti, i Faraoni sono stati trascinati oltre il 90' per il gol del pareggio momentaneo di Dossou al minuto 83. Nei 30 minuti aggiuntivi, i faraoni però hanno eliminato il Benin con due azioni: la rete di Ibrahim al 97' e il tris su contropiede letale dell'ex Roma e Fiorentina che ha chiuso definitivamente i giochi. Faraoni al turno successivo del torneo continentale.

Il risultato

Egitto - Benin 3-1 (d.t.s.)

69' Attia (E), 83' Dossou (B), 97' Ibrahim (E), 120'+4 Salah (E)

Formazioni ufficiali

Egitto (4-3-3): Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi; Adel, Fathy, Ateya; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Allenatore: Hossam Hassan.

Benin (4-3-3): Danjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Dodo, D’Almeida, Imourane; Aloko, Tosin, Olaitan.

Allenatore: Bernot Rohr.