Coppa d'Africa, Salah, Lookman e Osimhen domani scoprono i rivali ai quarti: il tabellone
La finale della Coppa d’Africa 2025, in programma il prossimo 18 gennaio a Rabat, si sta avvicinando, mentre scorrono i verdetti degli ottavi. Da sabato 3 gennaio in gioco, la prima nazionale ad aver ottenuto la qualificazione ai quarti è stata il Senegal di Koulibaly, vittorioso sul Sudan (3-1) nonostante qualche spavento. Il Mali ha poi eliminato la Tunisia ai calci di rigore dopo 120 minuti di sacrificio in inferiorità numerica, prima che Marocco, Camerun, Egitto e Nigeria staccassero gli altri pass.
Ora l'Egitto di Mohamed Salah sfiderà la vincente tra Costa d'Avorio e Burkina Faso, mentre da Algeria-Repubblica Democratica del Congo si scoprirà la sfidante di Osimehn e Lookman per la banda delle Super Eagles.
Tutte le sfide dei quarti di finale della CAN 2025
Senegal – Mali
Egitto – Vincente della partita Costa d’Avorio–Burkina Faso
Camerun – Marocco
Nigeria – Vincente della partita Algeria–RD Congo
Tutti i risultati e le sfide degli ottavi di finale della CAN 2025
Senegal - Sudan 3-1
Mali - Tunisia 1-1 (3-2 d.c.r.)
Marocco - Tanzania 1-0
Sudafrica - Camerun 1-2
Egitto - Benin 3-1
Nigeria - Mozambico 4-0
Algeria - RD Congo (martedì 6 gennaio, ore 17:00)
Costa d’Avorio - Burkina Faso (martedì 6 gennaio, ore 20:00)
I quarti di finale della CAN 2025 si disputeranno in Marocco il 9 e 10 gennaio 2026.
La finale si giocherà il 18 gennaio 2026.