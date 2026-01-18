Coppa d'Africa, le formazioni della finale: Senegal con Mané, due 'italiani' nel Marocco

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: stasera la Coppa d’Africa 2025 assegnerà il suo trofeo e lo farà con una finale di altissimo profilo tra Senegal e Marocco. In palio c’è il secondo titolo continentale della storia per una delle due nazionali, pronte a giocarsi tutto in novanta minuti (più eventuali supplementari). Sono note le formazioni ufficiali.

I Leoni della Teranga si presentano all’appuntamento decisivo con il consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Edouard Mendy, protetto da una linea difensiva composta da Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté ed El Hadji Malick Diouf. In mezzo al campo spazio al trio formato da Lamine Camara, Idrissa Gueye e Pape Gueye, mentre davanti il riferimento sarà Nicolas Jackson, affiancato da Iliman Ndiaye e Sadio Mané.

Risponde il Marocco con un 4-2-3-1 molto tecnico e con due italiani in campo: in difesa Masina, a centrocampo El Aynaoui. In porta Yassine Bounou, con Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui a comporre la retroguardia. In mediana agiranno Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss, con Ismaël Saibari sulla trequarti. Alle spalle della punta Ayoub El Kaabi si muoveranno Brahim Diaz ed Ez Abde.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss; Brahim, Saibari, Abde; El Kaabi