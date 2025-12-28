Coppa d'Africa, un autogol di Saul Coco condanna la Guinea Equatoriale, il Sudan vince 1-0

Basta un gol al Sudan per battere la Guinea Equatoriale ed agganciare Algeria e Burkina Faso in vetta al gruppo E (quest’ultime in campo a partire dalle ore 18:30) della Coppa d'Africa. Sudan che torna a vincere una partita nella competizione dopo 5081 giorni dall'ultima volta. A decidere il match dello Stadio Mohamed V di Casablanca ci ha pensato l’autogol realizzato dal centrale del Torino Saul Coco al 74’, che ha lasciato i suoi in fondo alla classifica a zero punti. Oltre a Coco, tra gli ‘italiani’ coinvolti nel match c’era anche il guineano Pedro Obiang, centrocampista del Monza rimasto in campo fino al 70’.

Questa la classifica del gruppo E

1. Algeria 3 (1 partita giocata; dr +3)

2. Burkina Faso 3 (1; dr +1)

3. Sudan 3 (2; dr -2)

4. Guinea Equatoriale 0 (2; dr -2)

Questo il programma di oggi

Gabon - Mozambico 2-3

Guinea Equatoriale - Sudan 0-1

Algeria - Burkina Faso ore 18:30

Costa d’Avorio - Camerun ore 21.00