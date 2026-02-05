La mamma-agente di Mbappé guadagna più di diversi giocatori del Real Madrid

Figura sempre più centrale nell’universo Mbappé, Fayza Lamari si è ormai ritagliata un ruolo di primo piano nel mondo del calcio. Madre e rappresentante di Kylian Mbappé, la donna d’affari franco-algerina non si limita più a gestire gli interessi sportivi del figlio, ma è anche attivamente coinvolta nella direzione del Stade Malherbe de Caen, club di National 1 di proprietà dell’attaccante francese.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, questa forte implicazione si riflette anche sul piano economico. Fayza Lamari percepirebbe infatti un compenso annuo pari a 4,5 milioni di euro direttamente da suo figlio, una cifra che testimonia il peso e l’influenza che esercita nella gestione della sua carriera. Nel corso degli anni, Lamari è diventata una presenza costante e decisiva nelle scelte strategiche del classe 1998, dalle trattative contrattuali fino alle decisioni legate all’immagine e agli investimenti.

Il dato economico non è passato inosservato, soprattutto se confrontato con gli stipendi di diversi calciatori del Real Madrid, attuale club della stella francese. Il compenso della madre-agente risulterebbe infatti superiore agli emolumenti percepiti da numerosi giocatori della rosa blanca. Tra questi figurano profili come Arda Güler, Brahim Díaz, Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo García, il portiere Andriy Lunin, il giovane Endrick e Fran García.

Un confronto che inevitabilmente fa discutere, ma che evidenzia anche la dimensione extra-campo del "fenomeno Mbappé". Attorno all’attaccante francese non ruota soltanto un progetto sportivo di altissimo livello, ma anche una struttura manageriale solida e redditizia, nella quale Fayza Lamari rappresenta il perno fondamentale.