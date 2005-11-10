Al Nassr, Cristiano Ronaldo una furia: doppietta in 6 minuti, raggiunti 984 gol in carriera

Lo si voglia ammettere o meno, l'obiettivo è lì, alla portata. Cristiano Ronaldo a 41 anni non si tira certo indietro nella possibilità di poter tagliare un traguardo epocale: quota 1000 gol in carriera. Questa sera però, nel confronto tra Al Nassr e Al Kholood per la dodicesima giornata di Saudi Pro League, la leggenda portoghese ha già trovato la doppietta che lo ha portato prima a 983 e poi a 984 reti in carriera.

I gol realizzati

In una partita dove Joao Felix sta seminando il panico (4 assist tra primo e secondo tempo), CR7 si è preso la scena per riportare la formazione di Ange Postecoglou in vantaggio con due reti alla sua maniera. La prima su tap-in semplice dopo l'assist da favola dell'ex Milan a due passi dalla porta; a distanza di sei minuti invece l'ascensore preso da Ronaldo per staccare con un'elevazione imperiosa e fissare sul tabellino il 4-2 momentaneo.

Rincorsa al titolo

La partita non è ancora finita, ma l'Al Nassr annusa già l'odore di vittoria che lo porterebbe nuovamente in vetta alla classifica di Saudi Pro League ai danni dell'Al Hilal di Simone Inzaghi (al momento fermo a 27 punti).