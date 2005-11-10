Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

B.O.A.T, vince Cristiano Ronaldo: il Pallone d'Oro del 2008 supera quello di Messi

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:26Calcio estero
28.10.2026 19:26Calcio estero
Fonti preferite
Il B.O.A.T. incorona la prima vittoria di CR7 davanti al Pallone d'Oro di Messi del 2012. Al voto, riservato agli utenti, hanno partecipato migliaia di tifosi pagando un euro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport

Due giorni dopo la cerimonia del Pallone d'Oro, France Football ha presentato il B.O.A.T. (Best Ballon d'Or of All Time), un riconoscimento speciale ideato dalla rivista francese per eleggere il miglior Pallone d'Oro della storia. A conquistarlo è stato Cristiano Ronaldo con l'edizione del 2008, la prima della sua carriera, che ha superato nella votazione il Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi nel 2012.

Cristiano Ronaldo davanti a Messi: la classifica dei migliori Palloni d'Oro

Per questa iniziativa, France Football ha modificato le consuete regole di voto. A differenza della tradizionale assegnazione del premio, riservata ai giornalisti, in questa occasione sono stati gli utenti della rivista a scegliere il vincitore. La selezione comprendeva le singole edizioni del Pallone d'Oro conquistate dai calciatori che hanno ricevuto il riconoscimento almeno due volte in carriera.

Non si votava quindi semplicemente il miglior giocatore di sempre, ma una specifica stagione del vincitore: per esempio, il Messi del 2012 oppure il Cristiano Ronaldo del 2008. Proprio la prima affermazione del portoghese ha conquistato il primo posto, precedendo quella dell'argentino nel 2012. Ronaldo e Messi occupano le prime dodici posizioni della graduatoria, prima della comparsa di Ronaldo Nazário con il Pallone d'Oro del 2002.

Il voto a pagamento: oltre 5mila utenti hanno votato più volte

L'iniziativa ha permesso ai tifosi di sentirsi parte della giuria, ma la partecipazione non era gratuita: ogni voto costava un euro. Tra coloro che hanno preso parte alla votazione è stato inoltre previsto un sorteggio per vincere due biglietti per assistere alla cerimonia del Pallone d'Oro del 2027.

Secondo i dati riportati dalla stampa francese, 5.009 persone hanno votato più di una volta. Nel dettaglio, 44 utenti hanno espresso tra 10 e 26 voti, 300 hanno votato tra cinque e nove volte, mentre altri 4.665 hanno partecipato tra due e quattro volte. Un sistema che ha permesso agli appassionati di sostenere più volte i propri campioni, generando anche un incasso significativo per l'iniziativa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Carvajal chiaro: "Ronaldo arriverà a 1000 gol. Mi diceva questo prima della Champions"
Immagine news 2
Portogallo, il caso è rientrato? Cristiano Ronaldo nella lista dei preconvocati di Jesus
Immagine news 3
Cristiano Ronaldo, gol fantasma e polemiche: è davvero il numero 982? Opta lo smentisce

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
20:57 Calcio estero
Kompany dimesso dall'ospedale: il Bayern rivela la diagnosi dopo il malore
Immagine news 2
20:15 Calcio estero
Tragedia Toledo, Valverde si propone: "A disposizione per aiutare in qualsiasi cosa"
Immagine news 3
20:02 Calcio estero
DFB Pokal: lo Schalke cade contro la Dynamo Dresda, avanti Friburgo, Hertha e Stoccarda
Immagine news 4
19:43 Calcio esteroUfficiale
UfficialeBurnley, la prima mossa dell'ex Genoa Diego Lopez: Celestini nuovo allenatore
Immagine news 5
19:26 Calcio estero
B.O.A.T, vince Cristiano Ronaldo: il Pallone d'Oro del 2008 supera quello di Messi
Immagine news 6
19:11 Calcio estero
Il padre di Yamal nella bufera: rissa sfiorata dopo aver sputato a una cameriera
Immagine news 7
18:58 Calcio esteroUfficiale
UfficialeEspanyol, ecco il rimpiazzo di Gonzalez: Eder Sarabia nuovo allenatore fino al 2028
Immagine news 8
18:50 Calcio estero
Bayern, Kompany si sarebbe lussato una spalla durante il collasso: usclusi ictus e infarto
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Venezia, Nicola evita la polemica: “Non sono d’accordo con l’arbitro, ma lo accetto”
Immagine top news n.1 L'Inter fatica e trema, poi vince 2-0: due autogol in tre minuti. Il Venezia protesta
Immagine top news n.2 Mbangula da impazzire, il Bologna espugna San Siro: 2-4 sul Milan al primo ko in campionato
Immagine top news n.3 Il secondo 0-0 è 'alla vecchia maniera': meglio l'Udinese, ma che rimpianto per il Parma
Immagine top news n.4 Genoa-Juve, le formazioni ufficiali: Spalletti lascia Woltemade in panchina, DDR con Amorim
Immagine top news n.5 Inter, Chivu ci riprova: Bastoni centrale. Primo obiettivo: evitare il rosso
Immagine top news n.6 Lazio, Isaksen protagonista: idea di rinnovo fino al 2030. Le parti hanno iniziato a dialogare
Immagine top news n.7 Nico Paz o Mastantuono? L'ex vice-ct dell'Argentina: "La 10 di Messi è di un altro giocatore"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.3 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.4 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Lazio, chi gioca meglio ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Napoli in forte difficoltà ma Allegri ha i mezzi per farlo risalire"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pancaro: "Lazio rullo compressore, speriamo duri più a lungo possibile"
Serie A
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola: "Orgoglioso della mia squadra. Fallo Sohm? Non sono d'accordo"
Immagine box news Serie A Milan, Maignan: "Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi"
Immagine box news Serie A Udinese, Palma: "Ho marcato anche Bernabé, l'avevamo preparata così'"
Immagine box news Serie A Udinese, a breve la conferenza del DS Gianluca Nani
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic: "Siamo stati la squadra migliore. Su Davis c'era un rigore"
Immagine box news Serie A Il Napoli perde il suo regista a Monza: infortunio alla caviglia per Lobotka, fuori in barella
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: il Palermo sfiora la vittoria, il Pisa limita i danni e trova il pareggio
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: il risultato del primo tempo sorride al Pisa. Doppio vantaggio sul Palermo
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas: le formazioni ufficiali della 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Caso ko: come può cambiare adesso il Modena? La duttilità di Galloppa la vera arma in più
Immagine box news Serie B Nuovo stadio di Verona: avviata a Palazzo Barbieri la Conferenza dei Servizi preliminare
Immagine box news Serie B Cremonese, aggiornamento sulle condizioni di Bianchetti: servirà una nuova valutazione
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, piccole variazioni dopo i recuperi delle U23: come è cambiata la classifica marcatori
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, lo Spezia di rimonta centra i quarti. E con lei il Desenzano
Immagine box news Serie C La Vis Pesaro ci prova, ma l'Atalanta U23 fa i tre punti: vinto il recupero dell'8ª giornata di C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: al Giugliano inizia l'era Agovino
Immagine box news Serie C Agovino batte la concorrenza: è lui il nuovo tecnico del Giugliano. Accordo fino a giugno
Immagine box news Serie C Non solo la questione allenatore. Spunta un nuovo acquirente per la Salernitana: chi è Fabrizio Piccoli
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea
Immagine box news Calcio femminile Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani
Immagine box news Calcio femminile Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano