B.O.A.T, vince Cristiano Ronaldo: il Pallone d'Oro del 2008 supera quello di Messi

Due giorni dopo la cerimonia del Pallone d'Oro, France Football ha presentato il B.O.A.T. (Best Ballon d'Or of All Time), un riconoscimento speciale ideato dalla rivista francese per eleggere il miglior Pallone d'Oro della storia. A conquistarlo è stato Cristiano Ronaldo con l'edizione del 2008, la prima della sua carriera, che ha superato nella votazione il Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi nel 2012.

Cristiano Ronaldo davanti a Messi: la classifica dei migliori Palloni d'Oro

Per questa iniziativa, France Football ha modificato le consuete regole di voto. A differenza della tradizionale assegnazione del premio, riservata ai giornalisti, in questa occasione sono stati gli utenti della rivista a scegliere il vincitore. La selezione comprendeva le singole edizioni del Pallone d'Oro conquistate dai calciatori che hanno ricevuto il riconoscimento almeno due volte in carriera.

Non si votava quindi semplicemente il miglior giocatore di sempre, ma una specifica stagione del vincitore: per esempio, il Messi del 2012 oppure il Cristiano Ronaldo del 2008. Proprio la prima affermazione del portoghese ha conquistato il primo posto, precedendo quella dell'argentino nel 2012. Ronaldo e Messi occupano le prime dodici posizioni della graduatoria, prima della comparsa di Ronaldo Nazário con il Pallone d'Oro del 2002.

Il voto a pagamento: oltre 5mila utenti hanno votato più volte

L'iniziativa ha permesso ai tifosi di sentirsi parte della giuria, ma la partecipazione non era gratuita: ogni voto costava un euro. Tra coloro che hanno preso parte alla votazione è stato inoltre previsto un sorteggio per vincere due biglietti per assistere alla cerimonia del Pallone d'Oro del 2027.

Secondo i dati riportati dalla stampa francese, 5.009 persone hanno votato più di una volta. Nel dettaglio, 44 utenti hanno espresso tra 10 e 26 voti, 300 hanno votato tra cinque e nove volte, mentre altri 4.665 hanno partecipato tra due e quattro volte. Un sistema che ha permesso agli appassionati di sostenere più volte i propri campioni, generando anche un incasso significativo per l'iniziativa.