Enzo Fernandez, promessa ai tifosi del River: "So che tornerò, mi prendo la responsabilità"

A pochi giorni dal Superclasico, Enzo Fernandez non poteva esimersi dall'esprimere una considerazione dopo essere cresciuto nel vivaio del River Plate fino al debutto in prima squadra e il boom definitivo che gli ha permesso di salutare l'Argentina per sbarcare in Europa e firmare con il Benfica, prima di giocare in Premier League con Chelsea e Manchester City oggi. Gli anni trascorsi con i Millonarios sono come una seconda pelle, tant'è che nel suo futuro vede chiaramente un ritorno al Monumental.

La dichiarazione

In un'intervista con Los Edul, il centrocampista del City ha riconosciuto il buon momento di forma del Boca e di Leandro Paredes, pur affermando di avere fiducia nel River per la partita. "Vivo sempre il Superclásico con grande trasporto, il Boca sta attraversando un gran momento e Lea (Paredes) sta dando molta qualità alla squadra, ma il River sa che alla Bombonera succedono sempre cose particolari, ho fiducia in loro". Poi la promessa ai tifosi del River Plate che fa sognare: "Io so che tornerò, mi prendo la responsabilità di quello che dico", ha affermato Enzo Fernandez, lasciando chiare le sue intenzioni una volta conclusa la sua esperienza in Europa.

Chiarimento e Messi

Nella stessa intervista, il 25enne si è preso la briga di smentire le teorie del complotto sorte in seguito alla sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo. Al contempo, ha rivelato dettagli intimi del discorso della vigilia prima della finale con Lionel Messi: "Ci ha detto di essere noi stessi, di divertirci, che non dobbiamo niente a nessuno". E sul ritiro dalla Nazionale della Pulce: "Ricordavo i momenti in cui accendevo la TV per guardarlo. Dal nulla, è stato scioccante vedere che non sarà più con noi. Ho sempre sognato di giocare con lui, fin da piccolo facevo i calcoli per vedere se sarei riuscito a giocare al suo fianco. Il nostro idolo non ci sarà più ed è stato scioccante, mi è salita la tristezza", ha ricordato il volante argentino circa l'addio di Messi dall'Albiceleste contro il Benin.