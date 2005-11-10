Everton, Grealish escluso dalla gara col Newcastle per motivi disciplinari: cos'è successo

L'Everton si appresta ad affrontare il Newcastle nel match valido per la Carabao Cup all'Hill Dickinson Stadium con un posto nei quarti di finale in palio, ma è arrivata una notizia dell'ultim'ora a scuotere l'ambiente: Jack Grealish non ci sarà. Il motivo? L'esterno inglese non è apparso nella distinta ufficiale diramata prima della gara e i Toffees hanno prontamente chiarito la motivazione della sua assenza, attribuendola a una violazione disciplinare interna del club. Secondo prime indiscrezioni, sarebbe scattata la sanzione per via di un'assenza non autorizzata dagli allenamenti.

Situazione delicata

Il caso di Grealish complica ulteriormente i piani del tecnico David Moyes, già costretto a gestire una rosa particolarmente ridotta e priva di ampi margini di rotazione. L'esterno inglese aveva già saltato l'ultima partita di campionato contro l'Arsenal sabato scorso, ma in quell'occasione la società aveva motivato il forfait con problemi di salute. Resta da chiarire se le due defezioni siano in realtà collegate o se l'assenza contro i Gunners fosse davvero dovuta a un malanno, ma il provvedimento punitivo testimonia la gravità dell'accaduto e la linea di fermezza adottata dal club. Moyes, da sempre grande stimatore del giocatore e pronto a sostenerlo anche nei momenti complessi, non avrà certamente gradito questa mancanza di rigore alla vigilia di una sfida strategica.

Si attendono novità

L'assenza di Grealish priva la squadra di una pedina fondamentale in una fase cruciale della stagione: superare il Newcastle permetterebbe infatti all'Everton di accedere al turno successivo contro il Fleetwood Town, ma la truppa di Moyes dovrà tentare l'impresa senza l'apporto dell'ex Manchester City. L'attenzione si sposta ora sulle prossime ore, in attesa che l'allenatore possa fornire ulteriori dettagli sulla vicenda nel pre o post-partita. Con la seconda sfida contro il Newcastle in Premier League all'orizzonte, resta da valutare quale sarà la condotta dell'Everton e se vi sarà una riapertura per il reintegro del calciatore in prestito dal Manchester City nel gruppo.