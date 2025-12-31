Ufficiale Newcastle, il 19enne Cordero non gioca al Westerlo: proseguirà il prestito in Spagna

Il giovane prospetto del Newcastle Antonio Cordero proseguirà il resto della stagione sempre in prestito, ma nella squadra spagnola di seconda divisione del Cadiz CF.

Il 19enne spagnolo, che ha firmato per il Newcastle la scorsa estate, deve ancora fare un'apparizione in prima squadra con il club inglese. Cordero ha trascorso la prima metà di questa stagione in prestito alla squadra belga KVC Westerlo. Il richiamo di Cordero e il successivo prestito a Cadiz seguono una revisione dei prestiti da parte del nuovo direttore sportivo Ross Wilson.

Cresciuto nel Cadiz, Cordero si è trasferito nel settore giovanile del Siviglia nel 2017. Nel corso degli anni è passato per il Real Betis, il Malaga, il San Felix, il Malagueno, ancora il Malaga, prima del trasferimento al Newcastle nell'estate 2025. Immediato l prestito al Westerlo in Belgio, dove però ha giocato appena 8 gare fra campionato e coppa nazionale.

Questo il comunicato del Newcastle: "Antonio Cordero si trasferisce in prestito al Cádiz CF. Antonio Cordero è rientrato dal prestito al KVC Westerlo e si unirà al Cádiz CF per il resto della stagione 2025/2026. I migliori auguri per il resto della stagione, Antonio!". Cordero ha fatto parte sia della Spagna Under 18 che della selezione Under 19 della Roja.