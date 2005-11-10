Lo Sporting vince e Rui Borges resiste, ma per quanto? Intanto il club contatta Fonseca

La panchina di Rui Borges continua a scottare, ma il quadro complessivo racconta una situazione meno allarmante di quanto potrebbe sembrare. Il successo ottenuto questa sera sul campo del Casa Pia per 2-0 ha infatti permesso allo Sporting di ritrovare i tre punti in campionato e di mantenersi nelle zone alte della classifica.

I Leoes occupano attualmente il terzo posto in campionato, a sei punti dal Porto capolista, anche se con una partita in più rispetto ai rivali. Nelle ultime cinque giornate di Primeira Liga, Suarez e soci hanno ottenuto due vittorie, mentre in Coppa di Lega hanno superato il turno battendo il Marítimo. Anche in Champions League il bilancio resta positivo, con due vittorie nelle prime tre partite e una sola sconfitta. Un rendimento che quindi non sembra descrivere una vera crisi, anche se la sconfitta interna contro il LASK e i tre k.o. in campionato avevano aumentato i dubbi intorno al tecnico portoghese. E così, Frederico Varandas, avrebbe iniziato a valutare alternative nel caso in cui decidesse di cambiare guida tecnica.

Tra i nomi in cima alla lista ci sarebbe quello di Paulo Fonseca. L’attuale allenatore del Lione sarebbe considerato il profilo ideale per un eventuale dopo Rui Borges, grazie alla conoscenza del calcio portoghese e alla sua capacità di lavorare con i giovani. Secondo le indiscrezioni di CNN Portugal, sarebbero già stati avviati contatti con l’entourage del tecnico e con il club francese per valutare la fattibilità dell’operazione. Fonseca, sotto contratto fino al termine della stagione, potrebbe però lasciare soltanto attraverso un accordo tra le parti.

Un elemento che potrebbe favorire la trattativa è il rapporto economico ancora aperto tra Sporting e Lione: questi ultimi devono infatti versare oltre 5,5 milioni di euro ai portoghesi legati alla percentuale sulla futura rivendita di Afonso Moreira, trasferito al Bayer Leverkusen dopo il passaggio in Francia. Al momento, però, parlare di addio imminente di Rui Borges appare prematuro. Lo Sporting è ancora in corsa su tutti i fronti e i risultati recenti, compreso il successo sul Casa Pia, hanno restituito maggiore tranquillità all’ambiente.