De Zerbi, corsa punto a punto per la salvezza: calendari a confronto di Tottenham e West Ham
Colpaccio nella corsa alla salvezza per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che si impone per 2-0 in casa dell'Aston Villa, quinta forza del campionato inglese in piena corsa per un posto in Champions. L'ex tecnico del Sassuolo supera così il West Ham al quartultimo posto. Una salvezza che sembrava compromessa ora torna ad essere invece una possibilità concreta, che gli Spurs potrebbero anche blindare nella prossima giornata.
Il calendario infatti il prossimo weekend propone West Ham-Arsenal e Tottenham-Leeds. Uno scontro decisamente più abbordabile per la squadra di De Zerbi rispetto agli Hammers. Nelle giornate successive però arriveranno clienti più scomodi anche per il Tottenham. Vediamo di seguito il calendario delle squadre rivali per la salvezza in Premier League, senza dimenticare il Nottingham Forest, che dista appena due punti.
Il calendario del Tottenham:
11/05 Tottenham-Leeds
19/05 Chelsea-Tottenham
24/05 Tottenham-Everton
Il calendario del West Ham:
10/05 West Ham-Arsenal
17/05 Newcastle-West Ham
24/05 West Ham-Leeds
Il calendario del Nottingham Forest:
4/05 Chelsea-Nottingham Forest
10/05 Nottingham Forest-Newcastle
17/05 Manhcester United-Notingham Forest
24/05 Nottingham Forest-Bournemouth