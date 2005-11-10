Kily Gonzalez lancia la volata a Messi: "Riuscirà a raggiungere i 1000 gol, ama le sfide"

Lionel Messi insegue lo stesso obiettivo di Cristiano Ronaldo. L'attaccante dell'Inter Miami continua a riscrivere la storia e, secondo Kily González, il traguardo dei 1000 gol in carriera è tutt'altro che impossibile. Dopo la doppietta realizzata contro l'Atlanta United, che ha permesso all'Inter Miami di vincere 3-1 nella 30ª giornata di MLS, la Pulce è salita a quota 936 reti complessive (CR7 è a 981) e il suo allenatore non ha dubbi sulle possibilità di raggiungere una cifra leggendaria.

"Confido e so che ci riuscirà, perché ama le sfide. Si mette sempre alla prova in tutto quello che fa. Ha raggiunto ogni obiettivo e anche questo non sarà un'eccezione", ha dichiarato il tecnico argentino, che ha poi esaltato la prestazione del fuoriclasse argentino contro Atlanta: "Abbiamo il migliore di tutti con noi, quello che alla fine ti chiude la partite. Continua a sorprendere il mondo. Quello che fa alla sua età è incredibile. La cosa che mi rende più felice è vederlo contento: quando è felice dà tutto sé stesso, si diverte e ci obbliga a migliorare ogni giorno", ha aggiunto González.