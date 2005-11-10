Real Madrid, vittoria scacciacrisi ma attira polemiche: c'è un mancato rosso a Guler clamoroso
Simone Lorini
In una partita fino a quel momento povera di emozioni, Real Madrid-Siviglia di ieri sera, è bastato un solo minuto — il 22' — per far scoppiare la prima grande polemica della serata. Protagonista dell'episodio Arda Güler: durante una corsa verso la porta avversaria a palla lontana, il giovane talento turco si è sbarazzato del suo marcatore, Peque, colpendolo con una gomitata.
Rissa scatenata dal mancato rosso, Siviglia furioso
Con l'attaccante del Siviglia rimasto a terra, l'intervento brusco di Huijsen per rimetterlo in piedi ha fatto da detonatore, scatenando un'accesa rissa in campo. Dopo diversi momenti di forte tensione, l'arbitro Busquets Ferrer ha riportato la calma sanzionando con il cartellino giallo sia il madridista che João Félix, venuti a contatto a muso duro.
Per quanto riguarda l'episodio del contatto, l'azione è stata analizzata al VAR; gli assistenti video, dopo essersi consultati con il direttore di gara, hanno valutato la sbracciata di Güler come non sanzionabile per condotta violenta, permettendo così al trequartista del Real Madrid di cavarsela senza conseguenze. Nell'era del video, con telecamere ovunque, non un singolo replay chiaro, o uno abbastanza chiaro da permettere al VAR di chiamare Busquets Ferrer a rivedere l'azione: cosa che ha scatenato le polemiche andaluse.