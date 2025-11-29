De Zerbi, vinci e sei primo: le formazioni di Tolosa-Marsiglia, per il sorpasso al PSG
Il Marsiglia fa visita al Tolosa nel match valido per la 14^ giornata della Ligue 1. La squadra di Roberto De Zerbi con una vittoria supererebbe il Paris Saint-Germain in vetta alla classifica dopo la sconfitta della squadra di Luis Enrique contro il Monaco.
Ora il PSG infatti dista solamente 2 punti. Anche il Lens, qualora vincesse contro l'Angers, potrebbe sperare nel primo posto. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 21.05. Spazio a Greenwood, Nadir e Paixao dietro ad Aubameyang nell'attacco del Marsiglia, con l'ex Juventus Weah nel ruolo di terzino destro, l'ex Roma Emerson Palmieri sul lato opposto e la coppia centrale formata dall'ex Inter Pavard e Aguerd.
Le formazioni ufficiali di Tolosa-Marsiglia
Tolosa (3-4-3): Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Sidibé, Casseres, Vossah, Methalie - Donnum, Emersonn, Magri. Carles Martinez.
Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Hojbjerg, Angel Gomes; Greenwood, Nadir, Paixao; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)