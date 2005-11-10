DFB Pokal, Dortmund avanti in extremis. Vincono M’Gladbach, Colonia e Darmstadt

Il Borussia Dortmund avanza a fatica in DFB Pokal (Coppa di Germania): la squadra giallonera indirizza subito bene la sfida contro il Werder Brema portandosi sul 2-0 dopo poco più di un quarto d’ora, ma poi subisce la rimonta a firma dell’ex Milan Fullkrug autore di una doppietta. Solo allo scadere Sabitzer scaccia via l’incubo trovando la rete del 3-2 definitivo. Nelle altre gare della serata netta vittoria del Colonia per 5-0 sull’Union Berlino, mentre il Borussia Monchengladbach si impone per 2-0 sul Karlsruher. Unica vittoria esterna quella del Darmstadt sul campo dell’Elversberg.

Il programma dei sedicesimi di finale DFB Pokal

Martedì 27 ottobre

Bochum-Mainz 2-0

46’ Rasmussen, 75’ Hofmann

Grossaspach-Augsburg 2-4

13’ e 21’ Ribeiro (A), 220 Molinari (G), 46’ Celiktas (G), 59’ Ibrahimovic (A), 74’ Kade (A)

Rot-Weiss Essen-RB Lipsia 1-2

9’ Brumme (E), 78’ e 82’ Baumgartner (L)

Amburgo-Eintracht Francoforte 1-3

56’ Koch (E), 71’ Burkardt (E), 75’ Ebnoutalib (E), 79’ Moffi (A)

Colonia-Union Berlino 5-0

32’ e 60’ El Mala, 51’ Maina, 78’ Johannesson, 88’ Sebulonsen

Borussia Monchengladbach-Karlsruher 2-0

7’ Hack, 49’ Ullrich

Elversberg-Darmstadt 0-2

6’ Kehl, 56’ Smit

Borussia Dortmund-Werder Brema 3-2

6’ Guirassy (B), 17’ Chukwuemeka (B), 65’ e 68’ Fullkrug (W), 90’+3’ Sabitzer (B)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00

Friburgo-Wolfsburg

Dynamo Dresda-Schalke 04

Paderborn-Stoccarda

Jeddeloh-Hertha Berlino

Ore 20:45

Holstein Kiel-Hoffenheim

Hannover-Kaiserslautern

Bayer Leverkusen-Norimberga

Bayern Monaco-Magdeburgo

In neretto le squadre qualificate agli ottavi