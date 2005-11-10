DFB Pokal, Dortmund avanti in extremis. Vincono M’Gladbach, Colonia e Darmstadt
Tommaso Maschio
Il Borussia Dortmund avanza a fatica in DFB Pokal (Coppa di Germania): la squadra giallonera indirizza subito bene la sfida contro il Werder Brema portandosi sul 2-0 dopo poco più di un quarto d’ora, ma poi subisce la rimonta a firma dell’ex Milan Fullkrug autore di una doppietta. Solo allo scadere Sabitzer scaccia via l’incubo trovando la rete del 3-2 definitivo. Nelle altre gare della serata netta vittoria del Colonia per 5-0 sull’Union Berlino, mentre il Borussia Monchengladbach si impone per 2-0 sul Karlsruher. Unica vittoria esterna quella del Darmstadt sul campo dell’Elversberg.
Il programma dei sedicesimi di finale DFB Pokal
Martedì 27 ottobre
Bochum-Mainz 2-0
46’ Rasmussen, 75’ Hofmann
Grossaspach-Augsburg 2-4
13’ e 21’ Ribeiro (A), 220 Molinari (G), 46’ Celiktas (G), 59’ Ibrahimovic (A), 74’ Kade (A)
Rot-Weiss Essen-RB Lipsia 1-2
9’ Brumme (E), 78’ e 82’ Baumgartner (L)
Amburgo-Eintracht Francoforte 1-3
56’ Koch (E), 71’ Burkardt (E), 75’ Ebnoutalib (E), 79’ Moffi (A)
Colonia-Union Berlino 5-0
32’ e 60’ El Mala, 51’ Maina, 78’ Johannesson, 88’ Sebulonsen
Borussia Monchengladbach-Karlsruher 2-0
7’ Hack, 49’ Ullrich
Elversberg-Darmstadt 0-2
6’ Kehl, 56’ Smit
Borussia Dortmund-Werder Brema 3-2
6’ Guirassy (B), 17’ Chukwuemeka (B), 65’ e 68’ Fullkrug (W), 90’+3’ Sabitzer (B)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00
Friburgo-Wolfsburg
Dynamo Dresda-Schalke 04
Paderborn-Stoccarda
Jeddeloh-Hertha Berlino
Ore 20:45
Holstein Kiel-Hoffenheim
Hannover-Kaiserslautern
Bayer Leverkusen-Norimberga
Bayern Monaco-Magdeburgo
In neretto le squadre qualificate agli ottavi