DFB Pokal, colpo Bochum. Avanzano anche Eintracht, Augsburg e Lipsia

Si sono concluse le prime quattro gare della due giorni di DFB Pokal (la Coppa di Germania) con un solo risultato a sorpresa: il Bochum, che milita in Zweite Liga, ha infatti battuto per 2-0 il Magonza avanzando così nella competizione nazionale. Agli ottavi accedono anche l’Eintracht Francoforte, 3-1 in casa dell’Amburgo, e l’Augsburg, 4-2 sul terreno del Grossaspach, mentre il Lipsia in dieci uomini rimonta in casa del Rot-Weiss Essen grazie a una doppietta di Baumgartner nel finale.

Il programma dei sedicesimi di finale DFB Pokal

Martedì 27 ottobre

Ore 18:00

Bochum-Mainz 2-0

46’ Rasmussen, 75’ Hofmann

Grossaspach-Augsburg 2-4

13’ e 21’ Ribeiro (A), 220 Molinari (G), 46’ Celiktas (G), 59’ Ibrahimovic (A), 74’ Kade (A)

Rot-Weiss Essen-RB Lipsia 1-2

9’ Brumme (E), 78’ e 82’ Baumgartner (L)

Amburgo-Eintracht Francoforte 1-3

56’ Koch (E), 71’ Burkardt (E), 75’ Ebnoutalib (E), 79’ Moffi (A)

Ore 20:45

Colonia-Union Berlino

Borussia Monchengladbach-Karlsruher

Elversberg-Darmstadt

Borussia Dortmund-Werder Brema

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00

Friburgo-Wolfsburg

Dynamo Dresda-Schalke 04

Paderborn-Stoccarda

Jeddeloh-Hertha Berlino

Ore 20:45

Holstein Kiel-Hoffenheim

Hannover-Kaiserslautern

Bayer Leverkusen-Norimberga

Bayern Monaco-Magdeburgo

In neretto le squadre qualificate agli ottavi