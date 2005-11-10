DFB Pokal, colpo Bochum. Avanzano anche Eintracht, Augsburg e Lipsia
Tommaso Maschio
Si sono concluse le prime quattro gare della due giorni di DFB Pokal (la Coppa di Germania) con un solo risultato a sorpresa: il Bochum, che milita in Zweite Liga, ha infatti battuto per 2-0 il Magonza avanzando così nella competizione nazionale. Agli ottavi accedono anche l’Eintracht Francoforte, 3-1 in casa dell’Amburgo, e l’Augsburg, 4-2 sul terreno del Grossaspach, mentre il Lipsia in dieci uomini rimonta in casa del Rot-Weiss Essen grazie a una doppietta di Baumgartner nel finale.
Il programma dei sedicesimi di finale DFB Pokal
Martedì 27 ottobre
Ore 18:00
Bochum-Mainz 2-0
46’ Rasmussen, 75’ Hofmann
Grossaspach-Augsburg 2-4
13’ e 21’ Ribeiro (A), 220 Molinari (G), 46’ Celiktas (G), 59’ Ibrahimovic (A), 74’ Kade (A)
Rot-Weiss Essen-RB Lipsia 1-2
9’ Brumme (E), 78’ e 82’ Baumgartner (L)
Amburgo-Eintracht Francoforte 1-3
56’ Koch (E), 71’ Burkardt (E), 75’ Ebnoutalib (E), 79’ Moffi (A)
Ore 20:45
Colonia-Union Berlino
Borussia Monchengladbach-Karlsruher
Elversberg-Darmstadt
Borussia Dortmund-Werder Brema
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00
Friburgo-Wolfsburg
Dynamo Dresda-Schalke 04
Paderborn-Stoccarda
Jeddeloh-Hertha Berlino
Ore 20:45
Holstein Kiel-Hoffenheim
Hannover-Kaiserslautern
Bayer Leverkusen-Norimberga
Bayern Monaco-Magdeburgo
In neretto le squadre qualificate agli ottavi