Tragedia Toledo, Valverde si propone: "A disposizione per aiutare in qualsiasi cosa"

Federico Valverde non si volterà dall'altra parte dopo il tragico incidente ferroviario di Toledo. Il capitano del Real Madrid e centrocampista uruguaiano ha utilizzato i propri canali social per trasmettere le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, mostrando il proprio sostegno ai feriti e, soprattutto, per mettersi a disposizione del necessario.

Il messaggio

"Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente ferroviario di Toledo. Tutto il mio affetto e sostegno ai feriti e alle persone colpite", ha scritto il centrocampista uruguaiano in un post pubblicato nelle sue storie di Instagram. Di seguito, ha espresso la propria volontà di aiuto per tutte quelle famiglie in pensiero per i propri cari, dopo oltre 80 vittime segnalate: "In qualità di capitano del Real Madrid, mi metto a disposizione per aiutare in qualsiasi cosa sia necessaria e per collaborare alla diffusione di informazioni che possano aiutare a localizzare le persone disperse".

Megafono per tutti

Dall'entourage di Valverde è arrivata un'altra ventata di solidarietà: "Stiamo cercando di essere utili per quanto possibile. Con la risonanza che ha lui, tutto ciò che può aiutare è un bene", spiegano. Un coinvolgimento che accende i riflettori sulla portata dei canali social del leader del Real Madrid e sulla possibilità di trasformarli in uno strumento per trasmettere informazioni rilevanti a migliaia di persone. Intanto c'è un appello che sta circolando nelle ultime ore: David Reina Reguera, un giovane che viaggiava nel vagone 8 del treno coinvolto nell'incidente e per il quale è stato chiesto aiuto per individuare dove si trovi al momento.