Bayern, Kompany si sarebbe lussato una spalla durante il collasso: usclusi ictus e infarto

Migliorano le condizioni di Vincent Kompany, ma resta ancora da chiarire la causa del malore che ha colpito l'allenatore del Bayern Monaco durante un allenamento dei bavaresi. A quasi una settimana dall'episodio, il tecnico belga è ancora ricoverato in un ospedale di Monaco. Il suo stato di salute è in progressivo miglioramento e le persone a lui vicine lo descrivono di buon umore, ma al momento non ci sono indicazioni sui tempi di recupero e sul possibile ritorno in panchina.

Kompany, lussazione alla spalla dopo il malore: proseguono gli accertamenti

Secondo le ultime indiscrezioni, Kompany si sarebbe anche lussato una spalla nella caduta, dopo aver perso conoscenza durante l'allenamento. Il tecnico avrebbe inoltre avuto delle convulsioni una volta a terra. I medici avrebbero escluso le ipotesi di ictus e infarto, concentrando ora gli accertamenti su una possibile origine neurologica del malore.

Tra le cause ipotizzate ci sarebbe anche il sovraccarico di lavoro, sebbene al momento non sia stato accertato alcun collegamento medico. Gli esami diagnostici non sarebbero ancora terminati e il Bayern Monaco non intende affrettare i tempi: la priorità resta il completo recupero dell'allenatore, prima di qualsiasi valutazione sul rientro in panchina.