Espanyol, ecco il rimpiazzo di Gonzalez: Eder Sarabia nuovo allenatore fino al 2028

L'Espanyol ha annunciato l'arrivo di Eder Sarabia in panchina: sarà il 46enne originario di Bilbao il nuovo allenatore dopo l'esonero di Manolo Gonzalez, avvenuto ieri sera a seguito della sconfitta in Coppa del Re contro il modesto Sestao River (Serie D spagnola) ai tempi supplementari. L'ex allenatore dell'Elche e dell'Andorra ha raggiunto un accordo con il club per allenare il gruppo catalano - attualmente al 18° posto nella Liga - fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato ufficiale

"Il RCD Espanyol ha raggiunto un accordo con Eder Sarabia (Bilbao, 27/09/1980) affinché diventi l'allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico biancoblù firma fino al 30 giugno 2028. Eder Sarabia ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Danok Bat, per poi proseguire nelle categorie inferiori del Villarreal CF. Successivamente, è arrivato al calcio professionistico come allenatore in seconda di Quique Setién al Las Palmas, al Real Betis e al Barcellona, per poi iniziare la sua tappa da allenatore capo al FC Andorra e all'Elche CF".

Lo staff

Insieme a Eder Sarabia, entrano a far parte dello staff tecnico anche Jon Lopez, Jon Moreno, Aitor Unzué e Alvaro Gonzalez. In questo modo, l'ex calciatore cantabrico, che ha difeso la maglia biancoblu in 82 occasioni, fa il suo ritorno nell'Espanyol ma in panchina.