Diego Simeone alla prova Vallecano, domani trappola per il Barcellona? LaLiga, il programma
Una stagione di LaLiga tutt'altro che monotona. Ieri sera al Bernabeu il Real Madrid ha dato un saggio della sua immensa qualità, liberandosi della Real Sociedad con un poker e nuovamente infondendo pressione e ansia nel Barcellona. Infatti al momento la classifica recita blancos al primo posto a +2 sui blaugrana, che tuttavia devono ancora giocare domani contro il Girona per sancire l'eventuale controsorpasso oppure certificare la scalata vertiginosa di Arbeloa e soci.
Ma prima tocca all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, ancora inebriato dal largo successo sul Barcellona in Coppa del Re: i rojiblancos sono attesi al Campo de Futbol de Vallecas per incontrare il Rayo. Spazio anche all'Athletic Bilbao fuori casa contro l'Oviedo, mentre andrà in scena un interessante Maiorca-Betis Siviglia. Il Valencia invece è atteso al varco dal Levante.
Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves 1-1
Real Madrid-Real Sociedad 4-1
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona
La classifica
1. Real Madrid 60 (24)
2. Barcellona 58 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (24)
5. Betis 39 (24)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (24)
9. Osasuna 30 (24)
10. Getafe 29 (24)
11. Ath. Bilbao 28 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 26 (24)
14. Alaves 26 (24)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)