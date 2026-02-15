Real Madrid, Arbeloa si prepara ad affrontare l'amico Mourinho: "A Lisbona sarà dura"

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato a Real Madrid TV al termine della gara vinta per 4-1 dai suoi contro la Real Sociedad: "Sapevamo quanto sarebbe stata difficile la partita, ma abbiamo fatto un'ottima settimana di allenamento e si è visto in campo. Sapevamo che sarebbero stati una squadra aggressiva, che ci avrebbero pressato alto, che in altre occasioni sarebbero stati capaci di abbassarsi e contrattaccare, sapevamo della loro capacità di ripartire velocemente e volevamo dominare nella loro metà campo, difendere e pressare quando necessario, e lo abbiamo fatto bene".

Sulla prestazione di Trent Alexander-Arnold: "Non scopriamo nulla di nuovo su Trent, non mi ha sorpreso, ma vedere come interpreta il gioco, la sua intelligenza in campo, la sua consapevolezza degli spazi, il suo posizionamento... È importante avere giocatori che capiscano cosa vuoi in campo. La sua abilità nel colpire e come capisce cosa ci aspettiamo da lui".

Ora la Champions League, con l'andata dei playoff a Lisbona, contro il Benfica di Jose Mourinho: "Ricordiamo molto bene la partita che abbiamo giocato lì, sappiamo quanto sarà difficile. L'aggressività della squadra di Mourinho, del Benfica, ci obbliga a concentrarci sul fare una buona partita e a non pensare al ritorno".