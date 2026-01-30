Difesa a tre o a quattro? Pocognoli: "Stiamo cercando di trovare stabilità. Vediamo domani"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Monaco Sebastien Pocognoli si è soffermato anche sul modulo specialmente sulla difesa a tre: "Cerchiamo sempre di mantenere la stabilità, anche se abbiamo disputato delle buone partite con una difesa a quattro contro il Paris e il Marsiglia, il che dimostra che la mia valutazione iniziale sulla squadra era corretta. Credo che quando la squadra è abbastanza profonda, abbiamo la capacità di giocare in entrambi i sistemi, visto che abbiamo giocato molto bene anche con una difesa a tre.

Questo fa ben sperare per il futuro, ma la mia preoccupazione principale è avere la profondità necessaria per poter contare su entrambe le formazioni. Quando tutti saranno di nuovo in campo, mi permetterà di fare le scelte migliori, e non solo in base a infortuni e squalifiche. Quindi stiamo cercando di trovare stabilità, ma vedremo domani cosa è meglio per la squadra, tenendo conto anche del nostro recupero dalla partita con la Juventus e dell'avversario, perché dobbiamo sempre tenerne conto, anche se i nostri principi di base rimangono gli stessi.

Sono arrivato con le mie idee, quelle che ho sviluppato all'Union Saint-Gilloise, ma ho dovuto adattarmi, e questo fa parte dell'essere un allenatore. Conosco bene il sistema di gioco a quattro dietro, avendolo utilizzato nelle giovanili, e alla fine abbiamo ottenuto ottimi risultati in Champions League, in particolare con il Monaco, sia con una formazione a rombo come quella dell'Auxerre, sia con un attaccante e due numeri 10".