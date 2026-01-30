Monaco, Pocognoli: "Con il PSG con lo stesso atteggiamento visto contro la Juventus"

In vista del match di domani contro il Rennes il tecnico del Monaco Sebastien Pocognoli ha commentato in conferenza stampa l'accoppiamento al playoff di Champions League contro il PSG: "Dopo la partita contro la Juve ho detto che non avevo preferenze. Conosco il Newcastle, avendolo affrontato in questa stagione in Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Sarebbe stato bello affrontarlo di nuovo con l'AS Monaco per valutare il nostro livello. Per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, ovviamente conosciamo il livello di questa squadra, soprattutto perché l'abbiamo già affrontata in Ligue 1 (vittoria per 1-0). Quindi non vedo l'ora che arrivi quella data, ma prima ci sono molte partite in cui possiamo costruire e accumulare quanta più fiducia possibile. Poiché sappiamo che è una sfida di andata e ritorno, tutto è possibile.

Affronteremo una squadra di altissimo livello che conosce bene la competizione, quindi è vero che dal punto di vista di uno spettatore neutrale può essere deludente vedere due club francesi affrontarsi. Ma personalmente sono molto contento di giocare contro il PSG, perché abbiamo già giocato un'ottima partita contro di loro in casa in campionato.

Dovremo quindi alzare ulteriormente il nostro livello di gioco, ma ripeto, dobbiamo prima concentrarci sulla partita di domani contro il Rennes, e poi sulla Coppa di Francia. Sappiamo di giocare bene contro le grandi squadre, sia in campionato che in Europa, quindi non sono preoccupato che saremo pronti per queste due partite e che saremo il più ambiziosi possibile. Ma la cosa più importante per me in questo momento è la Ligue 1, e mostrare lo stesso atteggiamento contro la Juve.