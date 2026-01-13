Ufficiale Un ex Verona vola in Grecia: Martin Hongla firma con l'Aris Salonicco

L’Aris Salonicco ha annunciato un rinforzo di peso per il proprio centrocampo: Martin Hongla arriva dal Granada con la formula del prestito fino al termine della stagione, con diritto di acquisto fissato per l’estate ed eventuale contratto triennale fino al 2029.

Nato il 16 marzo 1998 a Yaoundé, in Camerun, Hongla ha mosso i primi passi nel calcio nella Nkufo Academy prima di trasferirsi in Europa nel 2016, entrando nelle giovanili della Granada. Le sue prestazioni convincenti con la seconda squadra gli hanno aperto le porte della prima squadra spagnola, con cui ha collezionato già nella prima stagione dieci presenze in La Liga. Sono seguiti due periodi in prestito: uno al Barcelona B e uno al Karpaty Lviv in Ucraina, dove ha contribuito con 16 presenze, 2 gol e 2 assist.

Nel 2019 il salto in Belgio con la Royal Antwerp, club con cui ha disputato due stagioni da protagonista, totalizzando 58 presenze, 5 gol e 3 assist, e conquistando il Coppa del Belgio 2020. L’estate del 2021 lo ha portato in Italia, all’Hellas Verona, prima in prestito e poi con trasferimento definitivo per oltre 3,5 milioni di euro. In due stagioni in Serie A e Coppa Italia ha collezionato 41 presenze, intervallate da un prestito alla Real Valladolid. Il gennaio 2024 ha segnato il ritorno alla Granada, con cui ha disputato altre 51 partite tra La Liga e Segunda Division.

Internazionale camerunense dal 2020, Hongla vanta 35 presenze e 1 gol con la nazionale, partecipando anche al Mondiale 2022. Dopo la firma, il giocatore si è detto entusiasta della nuova avventura: "Sono felice di entrare a far parte della famiglia dell’Aris. Ringrazio il presidente e Ruben per la fiducia. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a chiudere la stagione nel migliore dei modi".