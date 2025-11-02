Donnarumma per inseguire l'Arsenal, Tonali per risollevare il Newcastle: la Premier in campo oggi

Prosegue la decima giornata della Premier League inglese. Oggi il Newcastle dell'ex Milan Sandro Tonali farà visita al West Ham alle 15, mentre il Manchester City di Gigio Donnarumma giocherà alle 17.30 in casa contro il Bournemouth. Con una vittoria la squadra di Pep Guardiola potrebbe balzare al secondo posto, anche se l'Arsenal ha già fatto il vuoto alle proprie spalle. Di seguito i risultati delle gare già giocate e la classifica aggiornata del campionato inglese.

Premier League, la 10a giornata

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea 0-1

Liverpool - Aston Villa 2-0

West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)

Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica

1. Arsenal 25

2. Bournemouth 18*

3. Liverpool 18

4. Tottenham 17

5. Chelsea 17

6. Sunderland 17*

7. Manchester United 17

8. Manchester City 16*

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12*

14. Fulham 11

15. Everton 11*

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. Nottingham 6

19. West Ham 4*

20. Wolverhampton 2

*una gara in meno