"È stato incredibile": Newcastle, capitan Tripper esalta la doppietta di Tonali

Il Newcastle agguanta gli ottavi di finale della FA Cup dopo una gara che farà discutere in Inghilterra: l'Aston Villa è rimasto in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Bizot. Al netto delle polemiche arbitrali, è stato decisivo per la rimonta della squadra di Howe l'ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, autore di una doppietta.

Il capitano del Newcastle, Keiran Tripper, ha parlato ai microfoni di BBC Match of the Day al termine della gara: "È sempre un ottovolante contro l'Aston Villa, sempre una partita ad alto ritmo. Siamo stati un po' sotto esame, ma ci siamo riorganizzati dopo il Brentford, abbiamo parlato a lungo fra di noi. Solo noi giocatori".

Poi in merito alla doppietta di Tonali, ha aggiunto: "È stata una bella vittoria fuori casa, sono felice che Sandro (Tonali) abbia segnato, è stato incredibile per noi oggi".

Sull'espulsione, ha concluso: "Non c'è il VAR e sull'episodio del rigore, sono sicuro che fosse un rigore. Ma questo è il calcio, bisogna reagire alle delusioni, e noi l'abbiamo fatto. Il Villa era pericoloso in 10 uomini, ma quel terzo gol è stato decisivo. Ci siamo guardati allo spogliatoio come giocatori (dopo la sconfitta contro il Brentford), ma anche con l'allenatore. Lo conosco da più di metà della mia vita. Sui social media si vedono tutte queste cose che non merita. Lo sosteniamo pienamente e giochiamo per lui".