Marsiglia infuocata: striscioni e fischi, dei tifosi provano ad avvicinare Longoria

Dopo aver già espresso la propria frustrazione con fischi e una serie di striscioni, alcuni tifosi del Marsiglia si sono agitati sempre di più dopo il pareggio contro lo Strasburgo. La situazione, come riporta RMC Sport, è stata prontamente gestite dalle forze di sicurezza al Vélodrome, ma ci sono stati attimi decisamente accesi sugli spalti.

Il Vélodrome ha vissuto attimi di tensione, dopo il pareggio subito dall'OM contro lo Strasburgo (2-2) nella 22a giornata di Ligue 1. Se l'inizio della partita è stato segnato da uno sciopero dei tifosi per il primo quarto d'ora e da una serie di striscioni rivolti ai giocatori e alla dirigenza, anche la fine della partita è stata tesa.

Un fumogeno è stato lanciato sul campo. Si è verificato anche un breve incidente fuori dallo stadio, con un gruppo di tifosi del Marsiglia piuttosto agitati che ha tentato di entrare nelle suite presidenziali riservate ai vertici del club. Gli steward sono intervenuti per contenere la rabbia dei tifosi. Gli ingressi sono stati quindi bloccati e messi in sicurezza dalla polizia antisommossa.

Nonostante il vantaggio di 2-0, il Marsiglia alla fine ha subito il pareggio, con lo Strasburgo che ha ricevuto un rigore nei minuti finali. Altri due punti persi dopo giorni difficili, segnati dall'addio dell'allenatore Roberto De Zerbi . Jacques Abardonado ha assunto la carica di allenatore ad interim iniziando così con un amaro pareggio.