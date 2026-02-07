Il tifoso del Man United si sta avvicinando al barbiere. Espirito Santo permettendo

Col successo contro il Tottenham, il Manchester United porta a 4 la striscia di vittorie consecutive. Ne manca uno per far sì che il tifoso divenuto famoso in tutto il mondo, Frank Ilett, possa finalmente tagliarsi i capelli. 493 giorni dopo l'ultima volta

Di fatto, però, la sequenza di 5 vittorie consecutive dei red devils risale a molto prima, precisamente nel febbraio 2024 con Erik ten Hag in panchina. Una striscia partita il 28 gennaio con la vittoria in FA Cup contro il Newport e a cui hanno fatto seguito i successi in Premier League contro Wolverhampton, West Ham, Aston Villa e Luton. Striscia interrotta il 24 febbraio 2024 dal Fulham, che sbancò Old Trafford al 97' con una rete di Alex Iwobi.

Da allora si sono susseguiti due cambi di panchina e due traghettatori. Tra il barbiere e Mister United Strand c'è il West Ham di Nuno Espirito Santo. In caso di successo, il tifoso divenuto influencer (quasi un milione di follower) donerà i suoi capelli alla Little Princess Trust, che realizza parrucche per bambini e ragazzi in cura contro il cancro.