Egitto, stangata FIFA dopo le polemiche con l'Argentina: tre turni al ct Hassan, cinque a Ziko

A 105 giorni dalla sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro l'Argentina, la FIFA ha sanzionato tre rappresentanti dell'Egitto. Come comunicato dalla Federcalcio egiziana, il ct Hossam Hassan e il direttore della nazionale Ibrahim Hassan hanno ricevuto tre giornate di squalifica ciascuno, mentre Mustafa Ziko dovrà scontarne cinque.

ZIKO DURISSIMO: "IL CAMPIONATO ERA TRUCCATO"

I provvedimenti sono legati ai gesti del commissario tecnico e alle dichiarazioni del calciatore contro l'arbitraggio. Hassan aveva contestato un presunto rigore negato e il gol annullato a Ziko, sostenendo che l'Egitto fosse stato penalizzato. L'attaccante aveva invece accusato l'arbitro di ingiustizia, arrivando a dichiarare che il torneo fosse truccato.

L'EFA ha richiesto alla FIFA le motivazioni dettagliate delle sanzioni per valutarne la legittimità e un eventuale ricorso.