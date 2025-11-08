Bundesliga, 10^ giornata: Bayern per proseguire il volo, Lipsia e Dortmund inseguono
Dopo il successo di ieri per 2-1 del Werder Brema tra le mura amiche contro il Wolfsburg, la Bundesliga torna in campo oggi mandando in scena ben 5 partite valide per la 10^ giornata. Si prende la scena il Bayern Monaco capolista e schiacciasassi, che in questo avvio di stagione sa solo vincere: bavaresi impegnati a Berlino contro l'Union. Difficile stare alle calcagna della corazzata di Kompany, guidata in campo a suon di gol da Kane: ci provano Lipsia e Borussia Dortmund, affrontando nel pomeriggio rispettivamente Hoffenheim e Amburgo. Prova a risalire posizioni il Bayer Leverkusen, impegnato tra le mura amiche contro l'Heidenheim e voglioso di tornare protagonista della lotta di vertice come nelle ultime stagioni. In chiusura, un confronto tra nobili decadute e cioè Borussia Monchengladbach-Colonia. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim
Union Berlino-Bayern Monaco
Hoffenheim-Lipsia
Amburgo-Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach-Colonia
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli
Stoccarda-Augsburg
Eintracht Francoforte-Mainz
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 27
2. Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 20
4. Stoccarda 18
5. Bayer Leverkusen 17
6. Hoffenheim 16
7. Werder Brema 15*
8. Colonia 14
9. Eintracht Francoforte 14
10. Wolfsburg 11*
11. Union Berlino 11
12. Friburgo 10
13. Amburgo 8
14. Augsburg 7
15. St. Pauli 7
16. Borussia Monchengladbach 6
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5
*una gara in più
