Bundesliga, 10^ giornata: Bayern per proseguire il volo, Lipsia e Dortmund inseguono

Dopo il successo di ieri per 2-1 del Werder Brema tra le mura amiche contro il Wolfsburg, la Bundesliga torna in campo oggi mandando in scena ben 5 partite valide per la 10^ giornata. Si prende la scena il Bayern Monaco capolista e schiacciasassi, che in questo avvio di stagione sa solo vincere: bavaresi impegnati a Berlino contro l'Union. Difficile stare alle calcagna della corazzata di Kompany, guidata in campo a suon di gol da Kane: ci provano Lipsia e Borussia Dortmund, affrontando nel pomeriggio rispettivamente Hoffenheim e Amburgo. Prova a risalire posizioni il Bayer Leverkusen, impegnato tra le mura amiche contro l'Heidenheim e voglioso di tornare protagonista della lotta di vertice come nelle ultime stagioni. In chiusura, un confronto tra nobili decadute e cioè Borussia Monchengladbach-Colonia. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

PROGRAMMA 10^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Werder Brema-Wolfsburg 2-1

Sabato 8 novembre

Bayer Leverkusen-Heidenheim

Union Berlino-Bayern Monaco

Hoffenheim-Lipsia

Amburgo-Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach-Colonia

Domenica 9 novembre

Friburgo-St. Pauli

Stoccarda-Augsburg

Eintracht Francoforte-Mainz

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Bayern Monaco 27

2. Lipsia 22

3. Borussia Dortmund 20

4. Stoccarda 18

5. Bayer Leverkusen 17

6. Hoffenheim 16

7. Werder Brema 15*

8. Colonia 14

9. Eintracht Francoforte 14

10. Wolfsburg 11*

11. Union Berlino 11

12. Friburgo 10

13. Amburgo 8

14. Augsburg 7

15. St. Pauli 7

16. Borussia Monchengladbach 6

17. Mainz 5

18. Heidenheim 5

*una gara in più