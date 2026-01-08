Emery soddisfatto nonostante il pareggio: "Vicini alla vittoria ma dobbiamo accettare lo 0-0"

Unai Emery ha elogiato la prestazione dell’Aston Villa nell’1-1 contro il Crystal Palace, sottolineando la grande competitività dei suoi ragazzi in trasferta, su un campo dove in passato il club aveva faticato. "È stata una risposta fantastica da parte dei giocatori", ha spiegato l’allenatore spagnolo. "Abbiamo dominato gran parte del primo tempo, creato diverse occasioni e subito pochissimo. Anche nella ripresa abbiamo iniziato con la stessa idea, controllando la partita fino a un momento in cui loro hanno spinto e ci hanno messo sotto pressione per 15-20 minuti, creando qualche occasione. In quel frangente abbiamo faticato, ma negli ultimi venti minuti abbiamo reagito alla grande, sfiorando il gol con Ollie Watkins, Morgan e Emiliano Buendía".

Nonostante l’1-1 finale, che rischia di allontanare la squadra dalla vetta, Emery si è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Abbiamo lottato in modo fantastico. In questa partita siamo stati vicini alla vittoria, ma dobbiamo accettare il pareggio. Complessivamente, la nostra posizione in classifica alla 21ª giornata è eccellente". Terza in premier League, la formazione di Birmingham sta andando oltre le più rosee aspettative.

Ora l’attenzione si sposta sulla FA Cup, con il prossimo impegno in trasferta contro il Tottenham: "Dobbiamo recuperare energie, curare l’alimentazione e prepararci per sabato. L’anno scorso siamo arrivati in semifinale in questa competizione e speriamo di ripeterci. La FA Cup è un obiettivo importante e vogliamo fare bene anche lì".