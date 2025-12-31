L'Aston Villa non mollerà la Premier? Emery: "Parlare di titolo a dicembre non ha senso"

L'Aston Villa dopo aver sorpreso tutti in una folle corsa fatta negli ultimi mesi, nei quali ha centrato ben 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni, è tornata con i piedi per terra perdendo 4-1 contro l'Arsenal. E ora? I Gunners hanno certamente mandato un segnale forte al resto del campionato, ma manca talmente tanto tempo al termine della stagione che 6 punti di distacco sembrano comunque colmabili.

Un tasto sul quale ha premuto anche il tecnico Unai Emery, che ha fatto notare: "Due anni fa, stavamo finendo la prima metà della stagione con 39 punti. Proprio ora, abbiamo 39 punti, e stavate facendo lo stesso genere di domande. Siamo arrivati quarti qualificandoci alla Champions League, una cosa fantastica. Parlare del titolo, non ha senso per noi ora, a dicembre. Per me, non ha senso", ha fatto notare.