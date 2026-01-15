Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Endrick torna sull'addio dal Real Madrid: "Da Florentino ho ricevuto supporto e comprensione"

Endrick torna sull'addio dal Real Madrid: "Da Florentino ho ricevuto supporto e comprensione"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Niccolò Righi
Oggi alle 18:11Calcio estero
Niccolò Righi

Un esordio con gol, proprio come avvenne con il Real Madrid, Endrick Felipe Moreira de Sousa, attaccante brasiliano arrivato ad inizio mercato in Francia, si sta già conquistando i tifosi del Lione e oggi ha parlato a Marca dei primi approcci al nuovo contesto. Queste le sue parole: "I primi giorni sono stati eccellenti. Mi hanno accolto molto bene e ho ricevuto tutto il supporto necessario per integrarmi e lavorare al meglio con chi mi affiancherà".

Quali sono i suoi obiettivi al Lione?
"Non sono qui per contare i gol, ma per vincere. Aiuterò la squadra segnando, ma possiamo vincere anche con i gol dei miei compagni. Sono venuto qui per conquistare un titolo con il Lione. Lavorerò per segnare sempre, ma a volte è meglio offrire un’opportunità migliore a un compagno".

Che le hanno detto Florentino Perez e Xabi Alonso?
"Il presidente mi ha sempre supportato e ha capito il mio desiderio di giocare con continuità. Ho imparato molto da Xabi Alonso a Madrid, anche se sono stato a lungo infortunato e non ho potuto allenarmi con tutti. Ora sto apprendendo da Paulo Fonseca, il mio allenatore a Lione, molto meticoloso. Se hai la mente aperta, impari ogni giorno dai grandi, ed è quello che voglio fare".

