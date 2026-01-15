Endrick torna sull'addio dal Real Madrid: "Da Florentino ho ricevuto supporto e comprensione"

Un esordio con gol, proprio come avvenne con il Real Madrid, Endrick Felipe Moreira de Sousa, attaccante brasiliano arrivato ad inizio mercato in Francia, si sta già conquistando i tifosi del Lione e oggi ha parlato a Marca dei primi approcci al nuovo contesto. Queste le sue parole: "I primi giorni sono stati eccellenti. Mi hanno accolto molto bene e ho ricevuto tutto il supporto necessario per integrarmi e lavorare al meglio con chi mi affiancherà".

Quali sono i suoi obiettivi al Lione?

"Non sono qui per contare i gol, ma per vincere. Aiuterò la squadra segnando, ma possiamo vincere anche con i gol dei miei compagni. Sono venuto qui per conquistare un titolo con il Lione. Lavorerò per segnare sempre, ma a volte è meglio offrire un’opportunità migliore a un compagno".

Che le hanno detto Florentino Perez e Xabi Alonso?

"Il presidente mi ha sempre supportato e ha capito il mio desiderio di giocare con continuità. Ho imparato molto da Xabi Alonso a Madrid, anche se sono stato a lungo infortunato e non ho potuto allenarmi con tutti. Ora sto apprendendo da Paulo Fonseca, il mio allenatore a Lione, molto meticoloso. Se hai la mente aperta, impari ogni giorno dai grandi, ed è quello che voglio fare".