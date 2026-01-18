Eredivisie, i risultati: Feyenoord ko nel derby, il PSV ha già ipotecato il terzo titolo di fila
Si è chiusa la domenica di calcio olandese. Con un risultato a sorpresa nella diciannovesima giornata di Eredivisie: la sconfitta del Feyenoord in casa contro lo Sparta Rotterdam nel derby della seconda città olandese e permette al PSV di allungare ancora di più in classifica, mettendo di fatto un'ipoteca sul terzo titolo di fila. Di seguito risultati e classifica.
Heerenveen-Groningen 0-2 - 58' aut. Klaverboer (G); 79ì Blokzijl (G)
FC Volendam-Utrecht 2-1 - 10' Ideho (V); 42' Kuwas (V); 49' Jensen (U)
Heracles-Twente 0-2 - 30' van der Belt (T); 55' van Wolfswinkel (T)
Feyenoord-Sparta Rotterdam 3-4 - 40', 93' Kitolano (S); 55' van Bergen (S); 64' Hwang (F); 71' Mito (S); 87', 88' van Persie (F)
Eredivisie, 19a giornata
Sabato 17 gennaio
Ajax - GA Eagles 2-2
Zwolle - AZ Alkmaar 3-1
Excelsior - Telstar 2-2
Sittard - PSV 1-2
Breda - Nijmegen 3-4
Domenica 18 gennaio
Heerenveen - Groningen 0-2
FC Volendam - Utrecht 2-1
Heracles - Twente 0-2
Feyenoord - Sparta Rotterdam 3-4
Classifica aggiornata
PSV 52
Feyenoord 36
Ajax 34
Nijmegen 32*
Groningen 31
Twente 29
Sparta Rotterdam 29
AZ Alkmaar 28*
Heerenveen 24
Utrecht 23*
Zwolle 23
Sittard 22
G.A. Eagles 21
Excelsior 20*
Volendam 17
Telstar 16
Breda 14
Heracles 14
*una gara in meno