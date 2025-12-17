Ufficiale Lestienne lascia Singapore: per l'ex Genoa 4 anni ai Lion City Sailors da fuoriclasse

Si chiude a fine dicembre l’avventura di Maxime Lestienne con i Lion City Sailors. Il club di Singapore ha ufficializzato la separazione dal 33enne belga, che dopo quattro stagioni intense e ricche di successi ha deciso di tornare in patria per stare più vicino alla famiglia e iniziare una nuova fase della propria vita.

Arrivato nel febbraio 2022 a parametro zero dallo Standard Liegi, Lestienne si è imposto fin da subito come il volto simbolo del progetto Sailors. In quattro anni ha riportato il club ai vertici del calcio locale, conquistando tutti i principali trofei nazionali e diventando uno dei protagonisti assoluti della storica cavalcata fino alla finale di AFC Champions League Two, un traguardo mai raggiunto prima da una squadra di Singapore.

Il suo bilancio parla chiaro: campione di lega, due Singapore Cup vinte, capocannoniere e Player of the Year nel 2023, oltre a una presenza fissa nel Team of the Year della SPL. In totale, 162 contributi al gol - 69 reti e 93 assist - in 128 presenze ufficiali, con l’indimenticabile pareggio segnato nei minuti di recupero della finale continentale 2025. Numeri che lo rendono il miglior marcatore di sempre del club e uno dei giocatori più influenti mai visti nel campionato singaporiano.

"Questi quattro anni sono stati tra i più speciali della mia carriera", ha dichiarato l'ex Genoa con emozione. "Singapore è diventata casa mia e i Sailors una famiglia. Tornare a casa è stata una scelta difficile, ma giusta". Parole di grande stima anche da parte dell’allenatore Aleksandar Ranković e del presidente Forrest Li, che hanno sottolineato l’impatto umano, tecnico e culturale del belga. Lestienne disputerà ancora tre partite, con l’ultima prevista nella semifinale di ritorno della Singapore Cup il 20 dicembre, prima di salutare lasciando un’eredità destinata a durare nel tempo.